Başkan Altay: “Her meydanda ayrı ayrı destanlar yazılmıştır.’’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin kahramanca karşı koyuşunun 10’uncu yıl dönümünde binlerce Konyalı ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Kent Meydanı’nda toplanarak birlik ve beraberlik coşkusu yaşadı.

15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişimi ve milletimizin bu hainliğe kahramanca karşı koyuşunun 10'uncu yıl dönümünde binlerce Konyalı Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Konya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla ilk olarak Alaaddin Bulvarı'ndan mehter takımı eşliğinde Kılıçarslan Kent Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri daha sonra Kılıçarslan Kent Meydanı'nda devam etti.

Her yıl dönümünde olduğu gibi bu yıl da genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e her yaştan Konyalı ellerinde bayraklarla alanı doldurdu. Konyalıların büyük coşku yaşadığı anma programında; 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimleri duygulu anlar yaşattı.

Kılıçarslan Kent Meydanı'ndaki akşam etkinliklerinde ilk olarak alana kurulan dev ekrandan seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Konyalılar tarafından dikkatle takip edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün ülkede gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, "Terör grupları çıkmaza girdi; Türkiye'ye yönelik düşmanlık yoluyla gidecek hiçbir yer yok" dedi.

"ANKARA, 'EZİLEN İNSANLARA' DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK”

Erdoğan, Ankara'nın "Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye ve Rakhine'den Sudan'a kadar ezilen ve acı çeken insanlara" desteğini sürdüreceğini sözlerine ekleyerek şöyle devam etti:

"Tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi, bugün de dünyanın gözleri üzerimizde. Dünya bizi izliyor. Türk milletini izliyor; sizi izliyor. Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Lübnan'daki Trablus ve Saraybosna bugün bizi takip ediyor. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Kafkaslardan Afrika'ya kadar ezilenler ve mağdurlar büyük umutlarla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli planı devreye sokanlara sahayı teslim etmeyeceğiz”

"Vatanın varlığının ebedi mühürleri" olan tüm şehitlerin ruhlarının huzur içinde yatmasını dileyen Erdoğan, "üniformalarına ihanet eden teröristler karşısında milletin kendilerine emanet ettiği şerefli üniformalarına sadık kalan" Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri mensuplarına şükranlarını sundu. Ayrıca, ellerinde bayraklarla, dudaklarında dualarla ve kalplerinde Türkiye sevgisiyle sokaklara dökülen, meydanlarda darbecilere yer bırakmayan, Türk milletinin her bir üyesine teşekkür etti.

"BU SİNSİ ŞEBEKEYE KARŞI MÜCADELEDE ASLA REHAVETE KAPILMAMALIYIZ”

Erdoğan, "Darbe girişimine kahramanca direnenler, darbecileri alkışlayanlar ve onları aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak" diyerek, "Vatandaşlarımın her birinin bu gerçeği çok açık bir şekilde anlamasını istiyorum: FETÖ, terör örgütü liderinin ölümünün ardından soğukkanlılığını kaybetmiş, umudu tükenmiş ve motivasyonu azalmış olsa da, bu sinsi şebekeye karşı mücadelede asla rehavete kapılmamalıyız. FETÖ'nün bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeden, örgüte, özellikle de gizli unsurlarına karşı dikkatli, temkinli ve titiz bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

Erdoğan, örgütün yurtdışındaki faaliyet alanını azaltmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Türk Maarif Vakfı'nın dünyanın 66 ülkesindeki 543 eğitim kurumu aracılığıyla son derece başarılı hizmetler sunduğunu söyledi.

Örgütün ülke içinde meşru görünen yapılar aracılığıyla toplumda yeniden yer edinmesine izin vermediklerini belirten Erdoğan, FETÖ'nün bürokraside, siyasette ve özellikle ticari faaliyetlerde yeniden yapılanma çabalarını yakından takip ettiklerini aktardı. Ayrıca, örgütün yurtdışındaki kaçak üyelerinin iadesini sağlamak için yoğun çabalar sarf edildiğinin altını çizdi.

"BU MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Erdoğan, "Bu casusluk ağını ortadan kaldırana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz; bu ağın en belirleyici özelliği, tıpkı bir kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemirmesidir. Öte yandan devletimiz, Türkiye'ye olan nefretlerinden vazgeçenler, içine düştükleri sapkınlıktan kurtulmaya çalışanlar ve işledikleri suçlardan gerçekten pişman olanlar hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemleri zaten yapmaktadır. Ancak kim yasa dışı faaliyetlere karışırsa, kim bu millete karşı düşmanlığını sürdürürse ve kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya kalkışırsa, bunu çok açık bir şekilde söylüyorum, adaletin önünde hesap verecektir" diye yemin etti.

Daha sonra şehitlerimizi anmak için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasının ardından programda konuşan 15 Temmuz şehidi eşi Seda Kiremitçi, "Eşim Muhsin Kiremitçi başta olmak üzere o karanlık geceyi canlarıyla aydınlatan tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin emaneti emanetimizdir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah vatanımızı, milletimizi korusun” diye konuştu.

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ'MÜZÜ TEBRİK EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasına "Bu akşam burada; bundan tam on yıl önce yazılan büyük bir destanı yeniden hatırlamak, aziz şehitlerimizi rahmetle yâd etmek ve millî iradeye olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha haykırmak için bir aradayız. Sözlerimin başında; 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen 253 kahramanımıza ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. O gece; ellerinde ay yıldızlı bayrağımız, yüreklerinde sarsılmaz bir imanla, ihanete karşı direnen ve gazilik şerefine nail olan 2 bin 193 kahramanımıza ise şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Meydanları doldurarak, canları pahasına istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan aziz milletimizi bir kez daha saygı ve minnetle selamlıyor; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'müzü tebrik ediyorum” diyerek başladı.

"O ZOR VE KARANLIK GECEDE HER KÖŞE BAŞINDA, HER MEYDANDA AYRI AYRI DESTANLAR YAZILMIŞTIR”

Bazı gecelerin üzerinden yıllar geçse de dün gibi akılda kaldığını vurgulayan Başkan Altay, "Bir milletin hafızasında iz bırakır, kaderinde yeni bir sayfa açar ve yüreğinde taşıdığı cesareti bütün dünyaya gösterir. 15 Temmuz 2016 gecesi işte bu gecelerden biridir. O gece; FETÖ terör örgütü, milletimizin iradesini gasp etmek, demokrasimizi ortadan kaldırmak, devletimizi ele geçirmek ve ülkemizi karanlık bir geleceğe sürüklemek için hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milletin silahını millete doğrultan hainler; tanklarla sokakları kuşatmış, savaş uçaklarıyla semaları karartmış, masum vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırmıştır. Fakat o gece karşılarında korkan, sinen, geri çekilen bir millet değil; ezanına, bayrağına, vatanına ve iradesine canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizi bulmuştur. Şairin ifade ettiği gibi; ‘Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her çetin kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa, hüznü ferahlığa, korkuyu cesarete çeviren yüce bir kudret vardır.' 15 Temmuz gecesi de milletimiz, Allah'ın yardımı ve sarsılmaz imanıyla karanlığı dağıtmış; ihaneti, destansı bir zafere dönüştürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar; tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yalnızca imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle karşı koymuştur. O gece milletimizin damarlarında, tarih boyunca bu toprakları vatan yapan ecdadımızın ruhu dolaşmıştır. Kimi, Alparslan'ın nidasıyla yürümüş; kimi Fatih'in azmiyle engelleri aşmış; kimi Çanakkale'de olduğu gibi haine ‘dur' demiş, kimileri Millî Mücadele yıllarındaki gibi istiklal uğruna canını ortaya koymuştur. O zor ve karanlık gecede her köşe başında, her meydanda ayrı ayrı destanlar yazılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğann ifadesiyle 15 Temmuz; ‘Demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır” ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ GECESİ BU KAHRAMANLIK ZİNCİRİNE YENİ HALKALAR EKLENMİŞTİR”

Başkan Altay, tarihimizin her döneminde bu aziz toprakların, bağrından nice kahramanlar çıkardığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Nene Hatun'un vatan aşkı, Yörük Ali Efe'nin cesareti, Maraşlı Sütçü İmam'ın yaktığı istiklal ateşi ve Seyit Onbaşı'nın insan takatini aşan imanı, milletimizin hafızasına silinmez izler bırakmıştır. 15 Temmuz gecesi de bu kahramanlık zincirine yeni halkalar eklenmiştir. O gece vatan ve millet sevdasıyla sokağa çıkan her bir vatandaşımız başlı başına bir kahramandır. Henüz bıyığı terlememiş gençlerimiz de ömrünü bu vatana adamış aksakallı büyüklerimiz de elleri öpülesi annelerimiz ve ninelerimiz de aynı destanın kahramanlarıdır. Abdestini alıp evinden çıkan, ay yıldızlı bayrağımızı omzuna sararak meydanlara koşan, tankın karşısında geri adım atmayan, kurşuna göğsünü siper eden her bir kardeşimiz; bu milletin bağımsızlık iradesinin birer nişanesidir. İşte bu yüzden 15 Temmuz; yüzyıllardır vatanı için can vermeyi şeref bilen bir milletin destanıdır. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Millî Mücadele'de hangi ruh varsa; o ruh 15 Temmuz gecesi de meydanlarda yeniden ayağa kalkmıştır. Aziz şehitlerimiz, kendilerinden önceki kahramanlar gibi isimlerini milletimizin hafızasına ve tarihin şeref levhalarına ebediyen yazdırmıştır. Şairin ifade ettiği gibi: ‘Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır, bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir.' Rabbim, vatan uğruna can veren şehitlerimizden, fedakârlık gösteren bütün gazilerimizden ve aziz milletimizden razı olsun. İnşallah ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye olarak evlatlarımıza teslim edeceğiz. Bugün ülkemize yönelik tehditler savuran tüm zalim odaklar; 15 Temmuz destanını iyi okumalıdır. Bu aziz millet; iradesine uzanan eli de vatanına çevrilen namluyu da her zaman boşa çıkarmasını bilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatanımızın ve milletimizin bekası için dün olduğu gibi bugün de her türlü fedakârlığı göze almaya, gerektiğinde canımızı ortaya koymaya hazırız” dedi.

"SİLAHLARIN KARŞISINDA CESARET KONUŞTU, VATAN SEVGİSİ KONUŞTU, MİLLİ İRADE KONUŞTU”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, 15 Temmuz'da yalnızca silahların konuşmadığını belirterek, "Silahların karşısında cesaret konuştu, vatan sevgisi konuştu, milli irade konuştu. O gece milyonlarca insan hiçbir hesap kitap yapmadan, hiçbir menfaat gözetmeden meydanlara koştu. Tankların önüne yattı, kurşunların üzerine yürüdü. Canını düşündü mü? Hayır, asla düşünmedi. Çünkü mesele candan önde vatandı. Mesele, istiklaldi. Mesele, bağımsızlıktı. O gece gördük ki milleti ayakta tutan yalnızca ordular değildi. Milletleri ayakta tutan ortak inançları, birlik ruhu ve kardeşliğiydi. Gerektiğinde Türk Bayrağı altında kenetlenebilme iradesiydi” ifadelerini kullandı.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN, DEVLETİMİZ PAYİDAR KALSIN, BAYRAĞIMIZ İLELEBET GÖKLERDE DALGALANSIN”

15 Temmuz'da hedefin sadece devletin kurumları olmadığını aktaran Baykan, "Hedef, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiydi. Hedef demokrasimizdi. Milli iradeydi, milletin özgürlüğüydü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı, milyonlarca yürekte aynı anda karşılık buldu. Hep birlikte gördük, yaşadık. Millet, o çağrıya karşılık verdi, meydanlara indi, susmayı değil konuşmayı seçti, teslim olmayı değil direnmeyi, korkmayı değil mücadeleyi seçti. Ve o gece tarih, milletimiz tarafından yeniden yazıldı. Birliğimiz daim olsun, devletimiz payidar kalsın, bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın. Ne mutlu vatan için yaşayanlara ne mutlu gerektiğinde canını vatan uğruna feda edenlere, ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu evladı olmaktan gurur duyanlara. 15 Temmuz Demokrasi, Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN SİLAHINI MİLLETE DOĞRULTAN HAİNLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Konya Valisi İbrahim Akın ise programda yaptığı konuşmada, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan milli iradenin her zaman iç ve dış mihrakların hedefinde olduğunu belirtti.

Bundan 10 yıl önce de hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Akın, "Aziz milletimiz bu alçak saldırıyı da bertaraf etmeyi bilmiş ve şer odaklarının taşeronu olan FETÖ'cü ihanet çetesine karşı tarihi bir kıyam gerçekleştirmiştir. Milletimiz, minarelerden yükselen selalarla ve meydanlarda açılan bayraklarla yekvücut olmuş ve cesaretini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Türk Milleti'nin karakterinde ve bu toprakların özünde Hakk'a bağlılık, vatan sevdası ve hakikatte sadakat var. Kuşaklar boyu aktarılan bu asil ruhun günümüzdeki en büyük nişanesi olarak çoluk çocuk, genç yaşlı demeden meydanlara koşan ve bir an bile tereddüt etmeden serden geçen kahramanlarımız vatanımızın emin ellerde olduğunu canları pahasına tescillemiştir. Buradan özellikle ifade ediyorum ki kutlu yürüyüşümüz durdurulamaz. Evlatlarını vatan uğruna toprağa veren o vakar sahibi anaları unutmayacağız. Geri dönmeyi düşünmeden şehadete koşan yiğitleri unutmayacağız. Milletimizin silahını millete doğrultan hainleri asla unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim Hakk'ın ve halkın yanında saf tuttuğumuzu, milletimizin ve memleketimizin selameti için daima var gücümüzle çalışacağımızı özellikle ifade etmek isterim. Bugün, Türkiye'miz her alanda daha güçlüdür. Ve Türkiye Yüzyılının aydınlık yolunda yükselmeye devam edecektir. Biz şehitlerimizin emaneti olan mukaddes vatanımızı korumaya, büyütmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Cümle ecdadımız ile 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak meydanlara koşan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle, askerimizi, jandarmamızı, polisimizi ve milletimizin her bir neferini şükranla yad ediyorum. Rabbim, vatanımızı korusun. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Program, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Grup Nefer konserleri ve Talha Bora Öge şiir dinletisiyle devam ederken; saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise sela okundu.

Program, yapılan dualarla tamamlanırken, demokrasi nöbeti sabaha kadar devam etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu