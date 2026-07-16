Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve kızı, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Kazada anne ile kızı öldü
Fetih Caddesi ile Büyükkumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu 53 yaşındaki Dilek Ö. ile 13 yaşındaki kızı Ecrin Ö. olay yerinde hayatlarını kaybettiler.
Toprağa verildi
Anne ve kızın cenazeleri, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yağbasan Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
OLAY
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Büyükkumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan 53 yaşındaki Dilek Ö. ile 13 yaşındaki Ecrin Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sürücü H.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.