Konya’da kontrolden çıkan kamyon orta refüjü aşıp şarampole devrildi! 1 yaralı
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Konya´nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun orta refüjü aşarak karşı şeride geçip şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında Yelekli Yaylası mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Konya istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan H.K idaresindeki 42 L 3666 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, daha sonra şarampole devrildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü H.K, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tek taraflı meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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