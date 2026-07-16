Konya’daki köklü okulun efsane müdürü paylaştı! İşte yeni okulu

Konya'nın köklü eğitim kurumlarından Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dokuz yıl boyunca müdürlük görevini yürüten Süleyman Eşit, rotasyon kapsamında görevinden ayrılmasının ardından yeni görevine hazırlanıyor.

9 yıl boyunca Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne hizmet etti

1951 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk imam hatip okullarından biri olan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dokuz yıl boyunca müdürlük yapan Süleyman Eşit, görev süresi boyunca okulun akademik başarısının artırılması, fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim vizyonunun geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalara imza attı.

Görev sürecinde yeni okul binasının kazandırılması için önemli adımlar atan Eşit, eğitim anlayışına yön veren beş farklı vizyon projesini de hayata geçirerek okulun akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarına katkı sağladı.

Görevini duygusal bir mesajla noktaladı

Rotasyon kapsamında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki görevini tamamlayan Süleyman Eşit, yayımladığı veda mesajında okulda geçirdiği dokuz yılı "ömür boyu taşıyacağı bir şeref madalyası" olarak nitelendirdi.

Eşit mesajında, birlikte görev yaptığı öğretmenlere, okul çalışanlarına, velilere ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Bu bir ayrılık değil; gönül coğrafyamızda açılan yeni bir hizmet kapısıdır." ifadelerini kullandı.

Yeni görev yeri Hocacihan İmam Hatip Lisesi oldu

Süleyman Eşit, 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Konya'nın bir diğer köklü eğitim kurumlarından Hocacihan İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görevine başlayacak.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eşit, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde edindiği tecrübe, vizyon ve hizmet anlayışını Hocacihan İmam Hatip Lisesi'ne de taşıyacağını belirterek, yeni çalışma arkadaşlarıyla birlikte başarılı projelere imza atmayı hedeflediğini ifade etti.

"Yol arkadaşlığı kader birliğidir"

Veda mesajını "Yol arkadaşlığı kader birliğidir." sözleriyle tamamlayan Süleyman Eşit, geçmişte birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, yeni okulundaki öğretmen ve öğrencilerine de başarı dolu bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

(Berna Ata)