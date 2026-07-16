Türkiye’nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi Konya’da açıldı!

Türkiye’nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Karatay’da açıldı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçlayan Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Konya protokolü, kurum temsilcileri, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi

Karatay Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan merkez, büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor.

Merkez sayesinde engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlaması, kişisel gelişimlerini desteklemesi ve ailelerine de çeşitli hizmetler sunulması hedefleniyor. Engelli aktif yaşam merkezi Konya'da önemli bir sosyal hizmet yatırımı olarak bölgeye katkı sağlaması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi