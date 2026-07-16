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KONYA Haberleri

Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden çiftin cenaze programı belli oldu

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Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden çiftin cenaze programı belli oldu

Konya-Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cemal Çiftçi ile eşi Havva Çiftçi'nin cenaze programı netleşti. Acı haber, aile yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Feci kazada hayatlarını kaybettiler

Konya-Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kuşça Mahallesi sakinlerinden Cemal Çiftçi ile eşi Havva Çiftçi için cenaze programı açıklandı.

Cenazeler Kuşça Mahallesi'nde defnedilecek

Edinilen bilgiye göre, Cemal Çiftçi ve eşi Havva Çiftçi'nin cenazeleri 17 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de Kuşça Mahallesi Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

Sevenleri son yolculuklarında uğurlayacak

Aile yakınları, dostları ve mahalle sakinlerinin cenaze törenine katılarak Cemal Çiftçi ile Havva Çiftçi'yi son yolculuklarına uğurlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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