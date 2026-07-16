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KONYA Haberleri

Konya’da hastanede darp iddiası! Güvenlik görevlisini dövdüler

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da hastanede darp iddiası! Güvenlik görevlisini dövdüler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Seydişehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlileri, görevlerini yerine getirdikleri sırada hasta yakınlarının fiziki saldırısına uğradı. Yaşanan olayın ardından Konya Öz Sağlık-İş Sendikası yazılı bir açıklama yaparak saldırıya sert tepki gösterdi ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.

GÖREV BAŞINDA SALDIRIYA UĞRADILAR

Edinilen bilgilere göre olay, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane güvenliğini sağlamakla görevli personel ile hasta yakınları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü. İddiaya göre bazı hasta yakınları, güvenlik görevlilerine fiziki saldırıda bulundu. Olayın ardından hastanede kısa süreli panik yaşanırken, saldırıya uğrayan güvenlik görevlileri için gerekli işlemler başlatıldı.

SENDİKADAN SERT TEPKİ GELDİ

Olay sonrası açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası, sağlık tesislerinde görev yapan güvenlik personeline yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konya Öz Sağlık-İş Sendikası açıklamasında;

"Seydişehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi üyelerimizin görevlerini yerine getirdikleri sırada hasta yakınlarının fiziki saldırısına maruz kaldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sağlık tesislerinde düzenin sağlanması, sağlık çalışanlarının, hastaların ve hasta yakınlarının güvenliğinin korunması adına büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik görevlilerimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Sağlıkta şiddet, yalnızca sağlık çalışanlarını değil, sağlık hizmetlerinin huzur ve güven içerisinde sunulmasını da tehdit eden ciddi bir sorundur. Bu tür olayların önlenmesi için caydırıcı ve etkin tedbirlerin kararlılıkla uygulanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Saldırıya uğrayan üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sorumluların gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.'' ifadelerini kullandı

(Meltem Aslan)

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