Konya’da adliyeden zimmetine 6,5 milyon TL geçirmişti! Katibin savunması pes dedirtti

Sabah'ın haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde adliye katibi olarak görev yapan A.S.'nin, icra dosyaları ile Hazine adına Millî Emlak hesaplarına yatırılan yaklaşık 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.
İddiaya göre A.S., 2024 yılının başından itibaren farklı tarihlerde hesaplara yatırılan paraları parça parça kendi kontrolüne geçirdi. Bir süre sonra olayın ortaya çıkacağını düşünen A.S., durumu eşine anlattı.
Eşinin yetkili mercilere ihbarda bulunmasının ardından A.S., geçtiğimiz yıl aralık ayında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PARALARLA BAHİS OYNADIM
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan A.S., aldığı paraları bahis oynayarak kaybettiğini söyledi.
Paraları annesine ait mobil bankacılık hesabına aktardığını belirten A.S., savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Paraya ihtiyacım yoktu. Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Bir gün olayın ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de yetkili mercilere bildirdi. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım.”
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşmada A.S. ile avukatı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek A.S.'nin tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.
SABAH/TOLGA YANIK
Kaynak: Haber Merkezi