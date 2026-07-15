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KONYA Haberleri

Konya’da adliyeden zimmetine 6,5 milyon TL geçirmişti! Katibin savunması pes dedirtti

Konya’da adliyeden zimmetine 6,5 milyon TL geçirmişti! Katibin savunması pes dedirtti
Konya’nın Kulu ilçesinde adliyede katip olarak görev yaparken 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan A.S., hakim karşısına çıktı. Paraları bahis oynayarak harcadığını söyleyen A.S.’nin tahliye talebi reddedildi.

Sabah'ın haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde adliye katibi olarak görev yapan A.S.'nin, icra dosyaları ile Hazine adına Millî Emlak hesaplarına yatırılan yaklaşık 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

İddiaya göre A.S., 2024 yılının başından itibaren farklı tarihlerde hesaplara yatırılan paraları parça parça kendi kontrolüne geçirdi. Bir süre sonra olayın ortaya çıkacağını düşünen A.S., durumu eşine anlattı.

Eşinin yetkili mercilere ihbarda bulunmasının ardından A.S., geçtiğimiz yıl aralık ayında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARALARLA BAHİS OYNADIM

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan A.S., aldığı paraları bahis oynayarak kaybettiğini söyledi.

Paraları annesine ait mobil bankacılık hesabına aktardığını belirten A.S., savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Paraya ihtiyacım yoktu. Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Bir gün olayın ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de yetkili mercilere bildirdi. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım.”

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada A.S. ile avukatı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek A.S.'nin tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

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