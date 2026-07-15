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KONYA Haberleri

Hayatını kaybeden Konyalı Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir toprağa verildi!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Hayatını kaybeden Konyalı Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir toprağa verildi!

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Hotamış Mahallesi'nden olan ve 35. Mühimmat Bölük Komutanlığında görev yapan Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir, yaklaşık bir yıldır gördüğü tümör tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Uzundemir, düzenlenen askeri törenle memleketi Karapınar'da son yolculuğuna uğurlandı.

BİR YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yaklaşık bir yıldır tümör nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Uzundemir'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve memleketi Hotamış Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZE TÖRENİNE İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI

Hüseyin Uzundemir için Hotamış Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Uzundemir'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hotamış Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle merhum Hüseyin Uzundemir, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törende Uzundemir'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Askeri tören kapsamında Türk bayrağı, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından merhum Hüseyin Uzundemir'in ailesine teslim edildi.

HOTAMIŞ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Uzman Erbaş Hüseyin Uzundemir'in naaşı, askeri törenin ardından Hotamış Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Uzundemir ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, acı kayıp Hotamış Mahallesi'ni yasa boğdu.

(Meltem Aslan) 

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