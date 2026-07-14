GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,024 TL
EURO
53,552 TL
STERLİN
63,026 TL
GRAM
6.076 TL
ÇEYREK
9.993 TL
YARIM
19.926 TL
CUMHURİYET
39.455 TL
KONYA Haberleri

Konya’da korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi'nde, Gödene TOKİ konutları yakınındaki boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin TOKİ konutlarına yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcarken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • MS
    Mustafa seyhan
    1 saat önce

    Hangi toki

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER