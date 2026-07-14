Kulu Belediye Başkanı Sertdemir 15 Temmuz gecesini anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O geceyi bizzat yaşayan isimlerden biri olan Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, yaşadıklarını anlatarak o gecenin hafızalarından hiçbir zaman silinmeyeceğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya'dan Ankara'ya pedal çeviren Kulu ilçesinde mola veren engelli bisikletçiler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Sertdemir, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Başkan Sertdemir, darbe girişimi sırasında ailesiyle birlikte Ankara'da bulunduğunu belirterek, gece saatlerinde savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde büyük bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Sertdemir, televizyonlardan darbe girişimini öğrendiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkma çağrısının ardından çocuklarıyla birlikte abdest alarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gittiklerini söyledi.

Gece boyunca vatandaşların tank ve askeri araçların ilerlemesini engellemek için yolları kapattığını anlatan Sertdemir, uçak ve helikopterlerden açılan ateş nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Külliye çevresinde bulundukları sırada savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Sertdemir, jetlerin bıraktığı ses bombalarının etkisiyle savrulduklarını, sabah saatlerinde ise üzerlerine yaklaşan bir helikopterin savunma ateşi sonrası bölgeden uzaklaştığını ifade etti.

O gece hiç kimsenin ölümden korkmadığını vurgulayan Sertdemir, vatandaşların vatanı ve milleti korumak için büyük bir kararlılık gösterdiğini belirterek, birlik ve beraberlik ruhunun 15 Temmuz gecesinde en güçlü şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Başkan Abdurrahim Sertdemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Kululu kahraman 15 Temmuz gazimiz Çetin Yıldız ve kahraman gazilerimize ve o gece vatanına sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü kötülükten korusun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi