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KONYA Haberleri

Halkapınar Kiraz Festivali’nde tarım, sanat ve üretim buluştu

Cumali Özer
Muhabir

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Halkapınar Kiraz Festivali’nde tarım, sanat ve üretim buluştu

Halkapınar Kiraz Festivali kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler, festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Tarım, sanat ve üretimi bir araya getiren programda çocuklardan kadın çiftçilere kadar farklı kesimlere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA ÜRETİM BİLİNCİ AŞILANDI

Festival kapsamında çocuklara üretim bilincini kazandırmayı amaçlayan "Bir Daneden Bine: Buğdayın Yolculuğu” adlı drama sahnelendi. Doğa sevgisini konu alan kitaplar ise protokol üyelerine takdim edildi.

Programda ayrıca "Halkapınar'ın Sesi” şiir dinletisi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerle tarımsal üretimin önemi, doğa sevgisi ve kırsal yaşamın değerlerine dikkat çekildi.

KADIN ÇİFTÇİLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI

Festivalde "Kadın Çiftçiler Yarışıyor” bilgi yarışması düzenlenirken, "Hayalimdeki Akıllı Çiftlik” resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, tarım, sanat ve üretimi buluşturan etkinliklerde emeği geçen personele ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi.

(Cumali Özer)

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