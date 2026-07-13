Konya’da çiftçinin emeği alevlere teslim oldu! 70 dekar alan kül oldu

Konya'nın Güneysınır ilçesine bağlı Emirhan Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen buğday tarlası yangını paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinin ilk müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptı
Edinilen bilgilere göre, yangın Güneysınır ilçesi Emirhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında öğle saatlerinde çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla ilk müdahaleyi yaptı.
İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi ile Güneysınır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını söndürmek için koordineli şekilde çalışma yürüttü.
70 dekar buğday tarlası zarar gördü
Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 70 dekar buğday tarlasının yandığı bildirildi.
Yetkililer, otların ve hububatın kuru olduğu bu dönemde vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi. Özellikle araçlardan dışarı sigara izmariti atılmaması ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
(Ali Asım Erdem)