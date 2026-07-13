Konya’da hava ambulansı mide kanaması geçiren hasta için havalandı

Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Durdu Demirel'in (81) yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Demirel, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Durdu Demirel'in (81) yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Demirel, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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