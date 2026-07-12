Konya Çarşı Merkezinde korkutan yangın!

Konya’nın Ereğli ilçesinde, TEB Bankası arkasında bulunan iş yerlerinin yoğun olduğu bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman çevreyi sararken, bazı vatandaşlar dumandan korunmak için binaların balkonlarına çıkarak yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
4 KİŞİ BALKONDAN İNDİRİLDİ
İlk belirlemelere göre dört kişi balkondan itfaiye yardımıyla indirildi evde maddi çapta hasar elektrik kontağından çıktığı bilgisi var.
Yangının kontrol altına alınması ve binada mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
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