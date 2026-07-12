MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok yeniden başka seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 15. Olağan Ilgın İlçe Başkanlığı Kongresi, partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Harun Ok, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kongreye MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MYK Üyesi Güzide Çipan, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, il yöneticileri, ilçe başkanları, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ILGIN, BİNLERCE YILLIK MEDENİYET BİRİKİMİNİ TAŞIYOR”

Kongrede konuşan MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Ilgın'ın tarihî ve kültürel önemine dikkat çekti. Ilgın'ın Hititlere kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Koçak, ilçenin tarih boyunca doğu ile batıyı buluşturan önemli güzergâhlardan biri olduğunu söyledi.

Selçuklu döneminden kalan tarihî kaplıcalar ile Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nin Ilgın'ın tarihî hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Koçak, Millî Mücadele yıllarında da ilçenin kritik bir görev üstlendiğini ifade etti.

Koçak, Büyük Taarruz öncesinde Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5'inci Süvari Kolordusu'nun Ilgın'da konuşlandığını hatırlatarak, ilçenin bağımsızlık mücadelesinin önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

"TARIM, MİLLÎ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

Ilgın'ın Konya'nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Koçak, buğday, arpa, şeker pancarı, yem bitkileri ve hayvancılık alanlarında ilçenin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Dünyada yaşanan gıda krizlerinin tarımın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Koçak, "Tarım yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir. Tarım, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Toprağını kaybeden bağımsızlığını da zamanla kaybeder. Üretmeyen milletler, başkalarının ürettiklerine mahkûm olur” dedi.

Konya Ovası'ndaki kuraklık riskine ve yer altı su seviyelerindeki düşüşe de değinen Koçak, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

"Suya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır” diyen Koçak, MHP olarak üreticinin emeğini koruyan ve kırsal kalkınmayı destekleyen adımların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ILGIN'IN JEOTERMAL POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ilgın'ın en önemli zenginliklerinden birinin jeotermal kaynaklar olduğunu belirten Koçak, ilçenin bu alandaki potansiyelinin yalnızca sağlık turizmiyle sınırlı olmadığını söyledi.

Jeotermal enerjinin modern sera tarımı, sanayi, sağlık turizmi ve yenilenebilir enerji yatırımlarında değerlendirilebileceğini ifade eden Koçak, yılın 12 ayı üretim yapabilecek modern seraların kurulabileceğini ve gençlere yeni istihdam alanları oluşturulabileceğini dile getirdi.

Koçak, Ilgın'ın sağlık turizmi, tarım ve sanayisiyle birlikte büyüyen örnek bir kalkınma merkezi hâline gelebileceğini vurguladı.

"ILGIN'IN EVLATLARI MEMLEKETLERİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALMASIN”

Ilgın'ın karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla Konya'nın batıya açılan kapılarından biri olduğunu belirten Koçak, ilçenin coğrafi avantajlarının sanayi ve lojistik yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi, yeni yatırımcıların ilçeye kazandırılması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesinin önemine değinen Koçak, gençlere yönelik yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Koçak, "Biz istiyoruz ki Ilgın'ın evlatları ekmeklerini kazanmak için doğdukları topraklardan ayrılmak zorunda kalmasın. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz umutlarını başka şehirlerde değil, kendi memleketlerinde arasın” ifadelerini kullandı.

Üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan güçlü bir Ilgın'ın, güçlü Konya ve güçlü Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olacağını belirten Koçak, ilçenin bu potansiyele sahip olduğunu söyledi.

KOÇAK: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHÎ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

Türkiye ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere de değinen Koçak, savaşlar, terör tehdidi, enerji rekabeti ve küresel ekonomik belirsizliklerin güçlü devlet yapısının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu politikaların Türkiye'nin millî hak ve menfaatlerini koruma iradesini güçlendirdiğini savunan Koçak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Lider Ülke Türkiye” hedefinin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülecek uzun bir yürüyüş olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçak, terörün tamamen sona ermesinin millî birlik ve kardeşliği güçlendireceğini, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Koçak, "Terörün tamamen bitirilmesi doğrudan Ilgın'ımızın toprağına, çiftçisine ve esnafına bereket olarak dönecektir. Milyarlarca doların terörle mücadeleye değil; Ilgın'ın tarımına, sanayisine, esnafına ve gençlerinin eğitimine harcandığı bir Türkiye'yi hedefliyoruz” diye konuştu.

MHP kongrelerinin yalnızca yönetimlerin belirlendiği toplantılar olmadığını vurgulayan Koçak, teşkilat ruhunun tazelendiği ve kardeşliğin pekiştiği buluşmalar olduğunu ifade etti.

Kongrede tek listeyle aday olan mevcut MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, delegelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

Koçak, konuşmasının sonunda kongrenin MHP teşkilatına, Ilgın'a, Konya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi