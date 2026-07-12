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KONYA Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Konya’da nikah şahidi oldu

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Konya’da nikah şahidi oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in oğlu Mehmet Büyükeğen ile Merve Taşar’ın nikah şahidi oldu.

Diltaş Düğün ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle dünya evine giren Merve ve Mehmet çiftinin nikahını, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.
Düğünde nikah şahitliği yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, genç çifti tebrik etti.

Yumaklı, evlilik cüzdanını gelin Merve Taşar'a teslim ederken, "Kardeşlerimi bu kararları için tebrik ediyorum. Aday olan genç kardeşlerime de işi fazla uzatmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizlerin vatanını, devletini, mukaddesatını koruyacak genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Ben her iki aileyi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çifte, Konya Valisi İbrahim Akın, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya Garnizon ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Mustafa Hakan Özer, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve bazı iş insanları ile protokol üyeleri de nikah şahitliği yaptı.

Düğünde, misafirlere geleneksel Konya pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA

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