Konya’nın “Kırmızılı Kadını” Sultan Özcan yaşamını yitirdi
Konya’da baştan aşağı kırmızı kıyafetleriyle tanınan ve vatandaşların sevgiyle “Sultan Abla” diye seslendiği Sultan Özcan’dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sultan Özcan, geçtiğimiz aylarda Mevlana Caddesi'nde aniden fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen Özcan, kısa süre sonra yeniden rahatsızlanarak bir kez daha hastanede tedavi altına alınmıştı.
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Özcan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmış, Konyalılar kendisinden gelecek iyi haberi beklemeye başlamıştı. Ancak Sultan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
KIRMIZI KIYAFETLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI
Uzun yıllardır Konya kent merkezinde kırmızı elbiseleri, makyajı ve kendine özgü tarzıyla görülen Sultan Özcan, şehrin simge isimlerinden biri haline gelmişti. Özellikle Kayalıpark ve çevresinde vatandaşlarla bir araya gelen Özcan, birçok Konyalının hafızasında "Sultan Abla” olarak yer edindi.
Sultan Özcan'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve kendisini tanıyan Konyalıları yasa boğdu.
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