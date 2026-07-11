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KONYA Haberleri

Konya’da doğada karşılaştığı yılana yaptıkları kamerada

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da doğada karşılaştığı yılana yaptıkları kamerada

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde dağlık ve taşlık alanda yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan görüldü.

Doğada karşılaştığı yılanı cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, daha sonra elindeki değnekle yılana müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşın yılanı dürttüğü ve ardından kafasına bastırdığı anlar yer aldı.

(Cumali Özer)

 

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