Srebrenitsa Soykırımı kurbanları 31’inci yıldönümünde anılıyor

Bosna Hersek’te Sırp işgalciler tarafından yapılan Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yıldönümü için anma törenleri düzenleniyor. Sırp işgalcilerin, 11 Temmuz 1995 tarihinde saldırdığı Srebrenitsa’da 8 bin 372 insan katledildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıldönümünde anmalar düzenleniyor.

Bosna Hersek'te, Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa kasabasında Sırp işgalciler tarafından 8 bin 372 Boşnak'ın öldürülmesi için BM Adalet Divanı, soykırım olduğu yönünde karar verdi.

Kurbanlardan 1000'den fazlasının cenazelerine ulaşılamadı.

BM'NİN "GÜVENLİ BÖLGE" İLANI

Savaşın son döneminde, BM kararıyla "güvenli bölge" statüsünde bulunan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Bosnalı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi.

Kentin işgal edilmesinin ardından binlerce Boşnak sivil, Potoçari'deki BM üssüne sığınarak Hollandalı barış gücü askerlerinden koruma bekledi.

BM BARIŞ GÜCÜ SİVİLLERİ SIRPLARA TESLİM ETTİ

BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin kontrolündeki üsse ulaşan siviller, daha sonra Bosnalı Sırp güçlerine teslim edildi.

Sırp birlikleri, kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgelere geçmesine izin verirken, erkekleri sistematik şekilde ayırdı.

8 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN KATLEDİLDİ

Ormanlık alanlar, fabrikalar, depolar ve farklı noktalarda gerçekleştirilen infazlarda en az 8 bin 372 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü.

TOPLU MEZARLAR

Katledilen kurbanlar, suçun izlerini gizlemek amacıyla toplu mezarlara gömüldü. Daha sonra birçok mezar iş makineleriyle açılarak, cenazeler farklı bölgelerdeki toplu mezarlara dağıtıldı. Bu yöntem, hem delillerin yok edilmesini hem de kurbanların kimliklerinin tespit edilmesini zorlaştırdı.

Aradan geçen yıllara rağmen birçok kurbanın kemiklerine farklı toplu mezarlarda ulaşıldı. Aynı kişiye ait kemik parçalarının farklı mezarlardan çıkarılması nedeniyle kimlik tespit çalışmaları uzun yıllar sürdü.

BU YIL DA TÖREN DÜZENLENECEK

Sırp güçlerince öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma törenleri düzenlenecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilecek 10 kurbandan en gencinin öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurbanın ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic olduğu bilgisini verdi.

UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR

Bosna-Hersek eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, soykırım için "Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: AA