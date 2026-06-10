Trump: İran’a çok sert bir şekilde saldıracağız

ABD Başkanı Trump, “İran’a saldırılara devam edecek misiniz?“ sorusuna verdiği yanıtta, “Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Görüşmelerin sürekli ertelenmesi nedeniyle anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz; bugün yine kararlı ve güçlü bir duruş sergileyeceğiz.“ açıklamasında bulundu.

Trump, İran yönetiminin vakit kaybetmeden masaya oturması gerektiğini vurgulayarak, "Anlaşmayı imzalamalılar. Anlamlı ve gerçekten işe yarayan bir anlaşma istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Köprüleri mi yok edeceğimizi, elektrik santrallerini mi yıkacağımızı söylemeyeceğim" dedi. ABD Başkanı, "Erdoğan çok güçlü bir lider. Birbirimize saygı duyuyoruz. O benim çok iyi dostum" ifadelerini kullandı. Kaynak: AA

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