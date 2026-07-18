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Ürdün’de 2 ABD askeri öldü 1 asker kayıp

Ürdün’de 2 ABD askeri öldü 1 asker kayıp
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın Ürdün’deki askeri üsse düzenlediği füze saldırısında 2 ABD askerinin öldüğünü, 1 askere ise ulaşılamadığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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