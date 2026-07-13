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DÜNYA Haberleri

Eğlence mekanında yangın çıktı! 27 kişi öldü

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Eğlence mekanında yangın çıktı! 27 kişi öldü
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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