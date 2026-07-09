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DÜNYA Haberleri

Ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi öldü

Ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi öldü
Çin’in Fucien eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangın, yerel saatle 12.04'te Fucien eyaletine bağlı Cinciang bölgesindeki bir ayakkabı fabrikasında çıktı.

Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi.

Kaynak: AA

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