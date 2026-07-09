Konya’da sağanak yağış bir anda bastırdı!

Konya'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, kent merkezinde kısa sürede etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin gün içerisinde yaptığı uyarının ardından başlayan yağış, birçok noktada cadde ve sokakları suyla kapladı.
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
Yağışın aniden bastırmasıyla dışarıda bulunan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler ise ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji'nin uyarısı gerçekleşti
AKOM'un Konya için yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yetkililer, yağışların yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşların ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.
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