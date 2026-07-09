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KONYA Haberleri

Konya’da zorlu göç yolculuğu başlıyor!

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Konya’da zorlu göç yolculuğu başlıyor!
Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi’nde bahar aylarında yumurtadan çıkan leylek yavruları, sonbaharda başlayacak göç yolculuğu için uçuş hazırlıkları yapıyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı çevresindeki Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 100 yuvaya ev sahipliği yapan vadide, kısa sürede büyüyen yavrular günün büyük bölümünü yuvalarında kanat çırparak geçiriyor.

Yuvanın üzerinde ayağa kalkarak kanatlarını uzun süre açık tutan yavru leylekler, zaman zaman bulundukları yerde sıçrayıp havada dengede kalmaya çalışıyor. Özellikle rüzgarlı havalarda daha sık görülen bu hareketlerle yavrular, hem kanat kaslarını güçlendiriyor hem de uçuş becerilerini geliştiriyor.

Yuvalarda uçuş hazırlıkları sürerken anne ve baba leyleklerin beslenme mesaisi de yoğunlaşıyor.

Sulak alanlardan topladıkları kurbağa, böcek ve diğer küçük canlıları gün boyunca yavrularına taşıyan ebeveynler, artan besin ihtiyacını karşılayabilmek için yuvalarıyla beslenme alanları arasında sürekli gidip geliyor.

- "Yavrular artık ergenlik dönemine geldi. Neredeyse anneleri kadar büyüdüler"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Osman İltar, yavruların gelişiminde en hareketli dönemin yaşandığını söyledi.

Anne ve baba leyleklerin yuvalarda bakımı hiç aksatmadığını belirten İltar, bir yandan da uçuş eğitimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Göçe kadar yavruların yeterli güce ulaşmasının şart olduğuna değinen İltar, "Genç leylekler göçe kadar ebeveynlerini gözlemleyerek, kanat çırparak kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli rüzgarın akımına göre kanat çırptırıyor. Yavrular artık ergenlik dönemine geldi. Neredeyse anneleri kadar büyüdüler." ifadesini kullandı.

- "Afrika'ya kadar yolculuğa devam ediyorlar"

Leyleklerin göç yolunda her yıl yaklaşık 10 bin kilometre katettiğine dikkati çeken İltar, şöyle konuştu:

"Göç mesafeleri çok uzun olduğu için yavrular sürekli kanat çırparak, kısa sıçramalar ve deneme uçuşları gerçekleştiriyor. Bu egzersizler dayanıklılıklarını artırıyor. Yuvalarda kalanların çoğu artık güçlü olanlar. Zaten güçsüz olanlar belli bir dönemde reddediliyor. Güçlü kalıp böyle kendilerinden emin olanlar toplu olarak göç ediyor. Şimdi zorlu bir süreç onları bekliyor. Dayanıklılık testlerini geçtikten sonra içgüdüsel olarak hepsi bir arada göçe hazırlanıyorlar ve gidiyorlar. Birkaç kolonide, belli bir yerde toplanıyorlar. Afrika'ya kadar yolculuğa devam ediyorlar."
İltar, göçe katılabilecek fiziksel yeterliliğe ulaşamayan leyleklerin sürünün gerisinde kaldığını anlattı.

Geride kalanları da kaderine terk etmediklerini belirten İltar, "Göçten sonra burada kalanlar oluyor. Zayıflar, güçsüz olanlar reddediliyor ve burada kalıyor. Onları da bir şekilde koruma altına alıyoruz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine götürüp teslim ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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