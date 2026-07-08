Konya’da 9 gün boyunca ünlü isimler sahne alacak! Konser takvimi belli oldu

Konya, 18-26 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival süresince konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerine ve kültürel etkinliklere kadar birçok program sanatseverlerle buluşacak.
Her akşam ücretsiz konser
Festival kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda her akşam saat 21.00'de ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Dokuz gün boyunca Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alarak Konyalılara müzik dolu akşamlar yaşatacak.
Konser takvimi ise şu şekilde:
18 Temmuz: Ebru Yaşar
19 Temmuz: Sinan Akçıl
20 Temmuz: Sefo
21 Temmuz: Kıraç
22 Temmuz: Özcan Deniz
23 Temmuz: Serkan Kaya
24 Temmuz: Fatma Turgut
25 Temmuz: Mert Demir
26 Temmuz: Simge
Sergiler ve kültür-sanat etkinlikleri de festivalde yer alacak
Konserlerin yanı sıra festival kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Mevlana Müzesi'nde ziyarete açılacak. Yaşayan Miras: Konya Sergisi ise Karatay Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak.
Bunun yanında "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda Opera Anadolu'da” etkinliği de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Konya'da kültür ve sanat dolu 9 gün
18-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, konserleri ve kültürel etkinlikleriyle Konya'da önemli bir sanat atmosferi oluşturması bekleniyor. Festival boyunca binlerce vatandaşın etkinliklere katılması öngörülüyor.
(Berna Ata)