Konya’da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde D-300 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç büyük hasar alırken, otomobilin motoru yerinden koparak karayoluna savruldu. Kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Bir kişi araçtan fırladı, iki kişi sıkıştı
Feci kazada araçta bulunan yolculardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlarken, iki kişi ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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