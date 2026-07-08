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KONYA Haberleri

Konya’nın 16 ilçesine kuvvetli yağış geliyor!

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Konya’nın 16 ilçesine kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Konya ve birçok ilçesinde yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle merkez ilçeler ile Beyşehir, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Bozkır, Derbent, Derebucak ve Yalıhüyük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani yağış, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN GÜNEŞ YENİDEN YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Meteoroloji verilerine göre cuma gününden itibaren yağışlar etkisini kaybedecek. Kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Konya merkezde hava sıcaklığının 31 dereceden 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra ve Kulu gibi ilçelerde ise sıcaklıkların 32-34 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İLÇELER ARASINDA SICAKLIK FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Tahminlere göre en serin ilçeler Taşkent, Hadim ve Derbent olacak. Bu bölgelerde gündüz sıcaklıkları 25-28 derece seviyelerinde kalacak. Buna karşılık Ereğli, Çumra, Tuzlukçu, Cihanbeyli ve Çeltik'te termometreler 33-34 dereceyi gösterecek. Gece sıcaklıklarının ise il genelinde 10 ila 19 derece arasında değişmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunulmaması, yıldırım riskine karşı tedbir alınması ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Hafta sonuyla birlikte artacak sıcaklıklar nedeniyle ise özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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