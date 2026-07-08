Konya’da 500 saman balyası alevlere teslim oldu!

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangın 500 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şakir A. 'ya ait evin yakınında istiflenen 500 adet balya saman 'da yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Polis ve Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.
Balya samanlar yangında kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni araştırılıyor.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi