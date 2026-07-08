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KONYA Haberleri

Konya’da şenlik alanında gıda denetimi!

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da şenlik alanında gıda denetimi!

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla işletmelerin hijyen koşulları, gıdaların muhafaza ve satış şartları ile etiket bilgilerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Denetimlerde kurallara aykırılık tespit edilen işletmelere ise gerekli idari işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da kesintisiz şekilde sürdüreceği vurgulandı.

(Cumali Özer)

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