Konya Şefikcan Parkı kaza! Kamera böyle kaydetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Park halindeki otomobile çarptı
Kaza, Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı kamerada!
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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