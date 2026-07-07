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KONYA Haberleri

Güneysınır’da biçerdöver kontrolleri devam ediyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Güneysınır’da biçerdöver kontrolleri devam ediyor
Konya’nın Güneysınır ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor. Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hasat sürecinde yaşanabilecek dane kayıplarını önlemek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak amacıyla sahada kontrollerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde biçerdöverlerin teknik yeterliliği, operatör belgeleri ve yangın söndürme ekipmanları titizlikle inceleniyor. Ekipler ayrıca üreticileri, hasat sırasında alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek olası risklerin önüne geçilmesi için uyarılarda bulunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin hasat sezonu boyunca devam edeceğini belirterek tüm üreticilere kazasız, sorunsuz ve bereketli bir hasat dönemi diledi. 

(Ali Asım Erdem)

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