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KONYA Haberleri

Konya’da muhtardan dikkat çeken uyarı! Herkesin dikkatli olmasını istedi

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da muhtardan dikkat çeken uyarı! Herkesin dikkatli olmasını istedi

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda hasat sezonu tüm hızıyla devam ederken, anız ve tarla yangını riski de üreticileri tedirgin ediyor.

Büyük emeklerle yetiştirilen buğday ve arpa tarlaları, yaşanabilecek en küçük bir ihmal sonucu kül olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu kapsamda Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi Muhtarı Osman Doğan, hasat döneminde meydana gelebilecek yangınlara karşı mahalle sakinleri ve çiftçilere önemli uyarılarda bulundu.

Muhtardan uyarı!

Hasat sezonunun başladığını belirten Muhtar Osman Doğan, çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli çiftçilerimiz, hasat ve harman sezonu başlamıştır. Rabbim emeği toprakla buluşturan tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon nasip etsin. Bu yoğun dönemde lütfen tarım araçlarımızı dikkatli kullanalım, trafik kurallarına uyalım ve gerekli güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Biçerdöver, traktör ve diğer tarım araçlarında mutlaka çalışır durumda yangın tüpü bulunduralım. Çıkabilecek en küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmayalım."

 

 

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