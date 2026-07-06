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KONYA Haberleri

Ankara-Konya yolu trafiğe kapatıldı!

Ankara-Konya yolu trafiğe kapatıldı!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sürdürülüyor.

Iğdır-Karakoyunlu yolunun 2-6. ve Ardahan-Şavşat yolunun 6-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

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