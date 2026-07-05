Konyalı duayen sarraf İzmir’de vefat etti!

Konyalı duayen sarraf Osman Behiç Porsuk, İzmir'de 64 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de faaliyet gösteren Porsuklar Kuyumculuğun sahibi Kamil Porsuk'un kardeşi olan Osman Behiç Porsuk'un vefat haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Son yolculuğuna İzmir'de uğurlandı
64 yaşında yaşamını yitiren Osman Behiç Porsuk'un cenazesi, 5 Temmuz 2026 Pazar günü öğle namazına müteakip İzmir İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yelki Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Uzun yıllar sarraflık mesleğinin içinde yer alan ve çevresinde sevilen bir isim olarak tanınan Osman Behiç Porsuk'un vefatı, başta ailesi olmak üzere Konya ve İzmir'deki kuyumculuk camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
(Berna Ata)