Konya’da görsel şölen!

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü, flamingoların (allı turna) oluşturduğu eşsiz manzarayla doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
1992 yılında sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan ve yaklaşık 860 kilometrekarelik alana sahip Düden Gölü'nde su seviyesindeki artışla birlikte göl, göçmen kuşlar için yeniden önemli bir yaşam alanı haline geldi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da göle gelen flamingolar, göl üzerinde oluşturdukları sürüler ve senkronize hareketleriyle görenleri hayran bıraktı. Havadan dron ile görüntülenen flamingoların renkli görüntüleri, eşsiz güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Düden Gölü; flamingonun yanı sıra kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Göl, her yıl çok sayıda doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisini ağırlamaya devam ediyor.
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