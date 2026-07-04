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KONYA Haberleri

Konya’da kontrolden çıkan otomobil kayalık alana savruldu! Sürücü yaralandı

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Konya’da kontrolden çıkan otomobil kayalık alana savruldu! Sürücü yaralandı

Konya'nın Hadim ilçesi Kurudere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yaralandı.

Yoldan geçenler ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, Seval Çelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından fark edilen kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Seval Çelik'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi

Kazada hafif yaralanan Seval Çelik'in küçükbaş hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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