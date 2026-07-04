Konya’da silah operasyonu! 70 tabanca ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Gerçekleştirilen operasyonda 70 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi