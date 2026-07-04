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KONYA Haberleri

Konya’daki kurumda deney yapıldı! Biri bile es geçmedi

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Konya’daki kurumda deney yapıldı! Biri bile es geçmedi

Konya Dr. İsmail Işık Huzurevinde güzel bir sosyal deney yapıldı.

Koridor ve salonlara yöneticiler tarafından bırakılan atıkların huzurevi personeli tarafından alınıp alınmayacağı takip edildi.

GÖRMEZDEN GELEN OLMADI! 

Sosyal deney için start verildi. Olan biten herşey  güvenlik kameralarından takip edildi. Yere bırakılan her atık oradan geçen ilk personel tarafından alınıp çöpe atıldı. 

DUYARLI PERSONELE HEDİYE

Sosyal deneyin görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 
"Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "En Çevreci Kuruluş" yarışması kapsamında, kuruluşumuz personeline yönelik çevre farkındalık testi uygulanmıştır. Yapılan test ve gözlemler sonucunda, personellerimizin çevre temizliği ve sıfır atık konularında yüksek bir hassasiyete sahip olduğu; yerdeki çöplere anında müdahale ederek örnek bir duyarlılık sergilediği görülmüştür. Bu yüksek farkındalık seviyeleriyle bizleri gururlandıran mesai arkadaşlarımıza, sergiledikleri örnek davranışın anısına çam sakızı çoban armağanı hediyelerini takdim ettik. Çevreye duydukları sevgi ve sorumluluk bilinciyle kuruluşumuza değer katan tüm personellerimize yürekten teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyoruz.''

Kaynak: Haber Merkezi

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