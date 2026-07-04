Konya’da geçen yıl para ediyordu! Bu yıl yüzüne bakan yok

Konya Ovası’nda arpa hasadı hız kazanırken, hasat sonrası tarlalarda kalan sapların balyalanmasına başlandı. Ancak, geçen yıla göre bu yıl sap ve samana olan taleb beklenen seviyeye ulaşmadı. Talebin az olmasından dolayı ise piyasada henüz sağlıklı fiyat oluşmadı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya Ovası'nda arpa hasadı birçok bölgede hızlanarak devam ediyor. Hasadını tamamlayan üreticiler ise tarlalarda kalan sapları balyalayarak değerlendirmeye başladı. Sap ve samana talep düşük kaldı Sanal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, bu yıl hasadın başlangıcında sap ve samana ilginin oldukça düşük olduğunu ifade etti. Soylu, talebin zayıf seyretmesi nedeniyle piyasada henüz sağlıklı bir fiyat oluşmadığını belirtti. Üreticiler fiyatların netleşmesini bekliyor Hasat döneminin ilerleyen günlerinde hayvancılık sektöründen gelecek talebin artmasıyla birlikte sap ve saman fiyatlarının netleşmesi bekleniyor. Üreticiler ise piyasanın hareketlenmesini umut ederek balyalama çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl yoğun talep vardı Geçen yıl hasat başladığında üreticinin yüzünü güldüren sap ve saman, bu sezon ise aynı ilgiyi görmüyor. Özellikle hasadın ilk dönemlerinde hayvancılıkla uğraşan işletmeler ile tüccarların yoğun talep göstermesi nedeniyle geçen yıl ürünler kısa sürede alıcı bulurken, bu yıl ise piyasadaki durgunluk dikkat çekiyor.

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