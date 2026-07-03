Konya’da görüldü! Boyutuyla şaşırttı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde bir işletmenin önünde ortaya çıkan dev çekirge, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Boyutu ve görüntüsüyle merak uyandıran çekirge, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bölgede kısa süre dolaşan çekirgeyi inceleyen vatandaşlar, daha önce bu büyüklükte bir çekirge görmediklerini belirtti. Görüntüler sosyal medyada da ilgi görürken, çekirgenin bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.
Özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle farklı böcek türlerinin daha sık görülebildiği belirtilirken, dev çekirge Kulu'da görenleri hem şaşırttı hem de meraklandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi