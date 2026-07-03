Konyalılar dikkat! KOSKİ’den önemli uyarı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyunun sağlıklı ve güvenli şekilde tüketilebilmesi amacıyla mesken, iş yeri ve resmî kurumlarda bulunan su depolarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. KOSKİ; bina, site, iş yeri ve resmi kurumlarda bulunan su depolarının 6 ayda bir temizlenmesinin önemine dikkat çekerek, düzenli temizlik sayesinde hem suyun kalitesinin korunduğunu hem de insan sağlığını tehdit eden risklerin minimize edildiğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, üretimden son kullanıcıya kadarki süreçte suyun en sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir olması için 7/24 görevini sürdürüyor.

KOSKİ'nin arıtma tesislerinde titizlikle arıtılarak şebekeye verilen içme suyu, mesken, işyeri ve çeşitli kurumlarda bulunan ve vatandaşların sorumluluğunda olan su depolarında uygun şartlarda muhafaza edilmediğinde sağlık açısından ciddi risk oluşturabiliyor.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Su Depoları Temizleme ve Dezenfeksiyon Ekibi, vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için su depolarının fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor.

DÜZENLİ BAKIM YAPILMAYAN DEPOLARDA KİRLİLİK OLUŞUYOR

KOSKİ ekiplerinin yaptığı incelemelerde, birçok su deposunun uzun süre bakım görmediği, depo içerisinde çamur, tortu, pas kalıntıları ile organik ve inorganik maddelerin biriktiği tespit ediliyor. Bu birikintiler zamanla suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesini olumsuz etkileyerek insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

Özellikle sıcak havalarda ve yoğun kullanım dönemlerinde gerekli bakım ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmayan su depolarında bakteri ve mikroorganizmaların üremesi kolaylaşıyor. Bu durum, su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.

6 AYDA BİR KEZ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR

Bina, site, iş yeri ve resmi kurumlarda bulunan su depolarının 6 ayda bir temizlenip dezenfekte edilmesi gerekiyor. Düzenli temizlik sayesinde hem suyun kalitesi korunuyor hem de insan sağlığını tehdit eden riskler minimize ediliyor.

ALO 185 üzerinden kayıt oluşturulması durumunda; KOSKİ ekipleri ücreti mukabilinde depoların iç yüzeylerini özel ekipmanlarla temizliyor ve insan sağlığına uygun dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Temizlik işlemlerinin ardından depolar yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi