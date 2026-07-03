Meteoroloji Konya’ya 3 gün verdi! Kuvvetli geliyor

Konya ve ilçelerinde yeni haftaya kadar etkili olması beklenen hava tahminleri açıklandı. Meteorolojik verilere göre kent genelinde hafta sonuna kadar parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak. Pazar gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları da yağışla birlikte kademeli olarak düşecek.

İLK İKİ GÜN SICAK VE PARÇALI BULUTLU

3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Konya merkez başta olmak üzere ilçelerin büyük bölümünde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Merkezde sıcaklık 34 dereceye kadar yükselirken Ereğli, Çumra, Karatay, Meram, Karapınar ve Halkapınar gibi ilçelerde termometreler 34-35 dereceyi gösterecek.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

5 Temmuz Pazar günüyle birlikte Konya genelinde gök gürültülü sağanak yağışların başlaması öngörülüyor. Yağışların merkez ilçelerle birlikte Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Ilgın, Yunak, Cihanbeyli, Kulu, Altınekin, Ereğli ve birçok ilçede etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4-6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacak. Konya merkezde 34 derece olan en yüksek sıcaklığın hafta başında 28-30 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Benzer şekilde Ereğli'nde 35 dereceden 31 dereceye, Çumra'da 35 dereceden 30 dereceye kadar düşüş tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA YAĞIŞ VE YILDIRIM UYARISI

Meteorolojik tahminlere göre özellikle pazar, pazartesi ve salı günleri görülecek gök gürültülü sağanaklar sırasında kısa süreli kuvvetli yağış, yıldırım, ani rüzgar ve yerel su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, açık alanda bulunacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi