Usulsüz kimlik düzenleyenlere operasyon: 31 gözaltı

Bazı memurlarla işbirliği yaparak usulsüz kimlik ve sürücü belgesi, yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye’de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapuda satış yapmaya teşebbüs eden 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlar ile işbirliği yaparak, aranan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi iptal edilen ya da olmayan kişilere de sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.
Bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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