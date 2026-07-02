HUDER’den dikkat çeken öneri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon toplantısında sivil toplum kuruluşlarının önerileri alındı. Komisyonda Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) sunduğu öneriler dikkat çekti.

Okullarda artan şiddet olaylarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, olayları tüm yönleriyle ele alarak yeni bir yol haritası oluşturacak. Bu kapsamda araştırma komisyonu, Meclis'te sivil toplum kuruluşlarını dinledi. Komisyonda Hukuki Araştırmalar Derneği de yer aldı.

HUDER Konya Şube Başkanı Hukukçu Levent Babacan, HUDER'in çocuk saldırılarıyla ilgili hazırladığı çalışmayı KONTV Haber'e değerlendirdi.

Babacan açıklamasında, "Konya Şubesi olarak yaklaşık bir yıldır bu konu üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Yaşanan hadiselerden önce de özellikle ekran bağımlılığı üzerine çalışmalar yaptık. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Yapmış olduğumuz çalışmalar bugün bir bildiriye dönüştü ve bunu da Meclis'teki komisyona sunma imkânı elde ettik. Bu taslak takdir topladı. Bununla ilgili yine 'Türk Tipi' adını verdiğimiz bir çalışmamız oldu. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyona öneriyi sunan HUDER Konya Şube Başkan Yardımcısı Hukukçu Fatih Ruşen de hazırlanan çalışmada somut önerilerin yer aldığını belirterek önemli başlıkları paylaştı.

Ruşen, "HUDER'in 81 ilde ve altı ülkede teşkilatlanması bulunuyor. Buralardan gelen geri bildirimleri değerlendirdik, analiz ettik ve bilimsel verilerle birleştirerek bir Ulusal Eylem Planı oluşturduk. Bunu da Meclis Araştırma Komisyonumuza sunduk. Bu tür çocuk saldırılarının dünyada ortak desenler gösterdiğini gördük. Saldırı öncesi hazırlık aşamaları, verilen sinyaller ve saldırı sırasındaki davranış biçimleri gibi konuları inceledik. Bunlarla mücadele eden Norveç, İskandinav ve Amerika sistemlerini analiz ederek 'Türk Tipi Çocuk Koruma Kalkanı' adını verdiğimiz bir rapor hazırladık ve bunu Meclis Araştırma Komisyonumuza sunduk." dedi.

Komisyonda bulunan CHP ve DEM Partili milletvekillerinin rapora itirazları olduğunu dile getiren Hukukçu Fatih Ruşen, "Bu vekiller, raporun içeriğine bile bakmadan sivil savunmaya yönelik önerimize ilişkin eleştirilerde bulundu. Açıkçası bu eleştirileri ciddiye almıyoruz. Bir çocuğa yangın, deprem veya aktif saldırgan gibi farklı tehlike türlerini ayrı ayrı ezberletmek yerine; kriz anında soğukkanlı kalma, komut alma ve bulunduğu mekânı savunma gibi ortak davranışsal refleksleri öğretmenin daha kalıcı ve uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarda sürekli bir tehlike algısı oluşturmak yerine, 'Tehlike anında ne yapacağımı biliyorum' duygusunu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda bir sivil toplum kuruluşu olarak komisyonda faydalı tespitlerimizi sunduk. Üç sütunlu Türk Tipi Çocuk Koruma Kalkanı'nı ve sekiz somut önerimizi paylaştık. Allah rızası ve memleketin selameti için vazifemizi yaptık. Bu yüzden sırf muhalefet olsun diye ortaya konan kısır gürültüleri dikkate almıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi