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Zakkum çiçeği bitkisi yedi hastaneye kaldırıldı

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Zakkum çiçeği bitkisi yedi hastaneye kaldırıldı
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, zakkum bitkisinin çiçeğinin tadını merak edip yedikten sonra fenalaşan Namık Özden (40), kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde yaşandı. Zakkum bitkisinin çiçeğinin tadını merak edip çiğneyen Namık Özden, fenalaştı. Özden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı.

Yoğum bakım ünitesine kaldırıldı

Durumunun ağırlaşması üzerine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 

Kaynak: DHA

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