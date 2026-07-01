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Elektrik direği kesimi sırasında yangın: Ekili araziler zarar gördü

Elektrik direği kesimi sırasında yangın: Ekili araziler zarar gördü
Silivri’nin Seymen Mahallesi’nde elektrik direği kesimi sırasında çıkan yangın, ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre, kullanım dışı kalan bir elektrik direğinin oksijen kaynağıyla kesildiği sırada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, su tankerleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

"Çiftçimizin mağduriyeti çok büyük"

Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Genca, yangının elektrik direğinde yapılan kesim çalışması sırasında çıktığını öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi. Genca, "Mahallemizde bugün çok üzücü bir olay yaşandı. Boşta bir direğimiz vardı. Oksijenle kesmeye çalışmışlar ancak hiçbir önlem almamışlar. Önlem alınmayınca ateşin önüne geçilemedi. Bayağı bir ekili arazimiz yandı, çiftçimizin mağduriyeti çok büyük. Valilik ve kaymakamlık makamlarına sosyal medya üzerinden de defalarca çağrıda bulunduk. Burası tarım arazisi, bölge çok kuru ve yangına hassas. Daha dikkatli olunması gerekirdi. Yangında tarım arazilerinin yanı sıra bazı konteyner ve yapılar da zarar gördü. Bundan sonraki süreç hukuki olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yangında çok sayıda tarım arazisi zarar görürken, olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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