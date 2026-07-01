Akrabalar arasında “dut ağacı’’ kavgası: 1’i çocuk 3 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde akraba iki aile arasında “dut ağacı“ nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş oldukları belirtilen İ.Y. ile H.B.Y. arasında dut ağacı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. H.B.Y.'nin evine giden İ.Y.'nin çocukları F.Y. ve H.Y., amcaları H.B.Y. ile kavga etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavgada F.Y. ile H.B.Y. silahla yaralanırken, seken saçmaların isabet H.B.Y.'nin kızı T.Y. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA