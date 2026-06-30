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YKS yolundaki kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti

YKS yolundaki kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giderken tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 20 Haziran'da kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil ile Ahmet A. yönetimindeki tır çarpıştı.

Kazada, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen sürücü Fatih İnal ile yanındaki akrabası Ahmet İnal yaralandı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih İnal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet İnal da 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA

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